Strajk kobiet. Andrzej Duda ostro zareagował. Skomentował orzeczenie TK

- Chodzi o to, by jako przesłanki legalnej aborcji pozostały wyłącznie wady letalne. Jak najszybciej powinno powstać rozwiązanie ustawowe - ocenił w RMF FM prezydent. Stwierdził, że "zbyt luźne były te przesłanki".

Prezydent odniósł się także do protestów na ulicach. Zaznaczył, że to, "że grupa ludzi wychodzi na ulice i żąda w Polsce rewolucji, to jeszcze nie znaczy, że należy temu ulegać". Krytycznie odniósł się do agresywnego zachowania protestujących, znieważania ludzi i świątyń. - W demokracji rozstrzygają kryteria przy urnach, a nie kryteria uliczne - powiedział.