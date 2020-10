Strajk kobiet. Abp Wacław Depo: "kostka przebiła okno w moim domu"

Strajk kobiet przybiera na sile. Część protestujących skupia się demonstrowaniu przed kościołami. Metropolita częstochowski abp Wacław Depo poinformował, że okno jego domu arcybiskupiego rozbito kostką brukową. - Nas nie raz powinno stać na heroizm, a nie na kompromis i to, co proponowała taka czy inna ustawa - podkreśla duchowny.

- Kiedy w ostatnich dniach przeżyłem atak kostki brukowej, która przebiła okno w moim domu arcybiskupim, to się zastanawiam czy ten ktoś, kto mówi, że ma prawo do protestu, wziął pod uwagę, że ktoś mógł stać za tą szybą i otrzymać cios śmiertelny? Dokąd będziemy się ukrywać? - powiedział w rozmowie z Radiem Maryja abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski uważa, że niektórzy uczestnicy Strajku kobiet to "awanturnicy", którzy chcą "po prostu Polskę tak czy inaczej rozwibrować, czyli krótko mówiąc zniszczyć". - Chcą doprowadzić do społecznego chaosu, który będzie niestety później zmierzał do nienawiści społecznej - uznał.

Strajk kobiet. Abp Wacław Depo: "gdzie wyłącza się rozum, wychodzą demony"

W ocenie abp. Depo "to, co się dzieje teraz u nas, odbywa się w imię źle pojętej wolności". - Wolności niepodporządkowanej prawdzie. Rzeczywistość sprowadza się do takiego ostrzeżenia, które już w historii naszej ojczyzny było obecne, że tam, gdzie wyłącza się rozum – niepodporządkowujący się prawdzie – to wychodzą demony i upiory - stwierdził kościelny hierarcha.

W ostatnim czasie za biskupami ujął się m.in. prof. Andrzej Rzepliński. Zapewnił, że jeśli będą atakowani, stanie w ich obronie. - To głos, który pokazuje, że nas nie raz powinno stać na heroizm, a nie na kompromis i to, co proponowała taka czy inna ustawa. Dzisiaj, kiedy znowu słyszymy, że heroizm nie jest posłannictwem Kościoła, to jest po prostu zdrada - uznał abp Depo.

Źródło: Radio Maryja