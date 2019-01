Stefan W. przekonuje, że próbowano go otruć. "Podrzucano mu jaja tasiemca"

Zabójca Pawła Adamowicz oskarża Służbę Więzienną, że ta próbowała go otruć w trakcie odbywania kary. Twierdzi, że został ofiarą spisku. Według informatora wpolityce.pl to potwierdza, że mężczyzna miał schizofrenię paranoidalną.

Według lekarzy, którzy badali 27-latka w 2016 roku Stefan W. ma zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną , ale nie jest to jednoznaczne z niepoczytalnością. Choroba charakteryzuje się omamami i urojeniami. Diagnozę postawiono na podstawie obserwacji mężczyzny trwającej trzy tygodnie. Zabójca Adamowicza słyszał głosy , co potwierdzała w wywiadzie jego matka. Przestał też brać leki.

Stefan W. ma mieszać świat fikcji i rzeczywistości - podaje portal wpolityce.pl. W opowiadaniach nawiązujących do swoich lat młodości wplata niedawno poznane osoby. Informacje po zweryfikowaniu są nieprawdziwe. Mężczyzna twierdzi też, że Służba Więzienna w czasie odbywania kary chciała go "wielokrotnie otruć poprzez podrzucanie jaj tasiemca", co miało być elementem spisku.