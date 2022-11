Stefan W. pouczony przez sąd. Rozprawa ws. zabójstwa Adamowicza

Stefan W. został poproszony o odniesienie się do wniosku

Stefan W. poproszony przez sąd o odniesienie się do wniosku odparł, że "chodzi o to, że moje wnioski, to są ważne wnioski, a te to g...o warte". Stwierdził także, że sam pisze wnioski do sądu, a nie są one rozpatrywane. Dodał, że obecnie złożone wnioski dowodowe nie mają związku z jego sprawą.