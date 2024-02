Starcie żołnierzy na granicy. Azerowie zabili Ormian

Armenia i Azerbejdżan od ponad 30 lat pozostają w konflikcie o Górski Karabach. We wrześniu Baku odzyskało pełną kontrolę na separatystycznym regionem. Przeprowadzono 24-godzinną ofensywę, która zmusiła ponad 100 tys. Ormian do ucieczki z regionu, pozostawiając go prawie bezludnym - donosi Radio Wolna Europa.