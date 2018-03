Starcie Kaczyńskiego z Wałęsą. Chodzi o słowa dotyczące odpowiedzialności za katastrofę smoleńską

Przed gdańskim sądem rusza proces, który prezes PiS wytoczył byłemu prezydentowi Polski. Wałęsa zarzucił Kaczyńskiemu odpowiedzialność za wypadek prezydenckiego Tupolewa.

To nie jedyne słowa, którymi Kaczyński poczuł się urażony. Wałęsa nazwał go "chorym i niezrównoważonym psychicznie". Mówił też, że lider PiS "wrobił go we współpracę z organami bezpieczeństwa PRL" - informuje radiogdansk.pl.