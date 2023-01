Stanowcza reakcja Macrona. Odpowiada na krytykę ws. kontaktów z Kremlem

Macron wzywa Chiny

Francuski prezydent, przemawiając przed gronem osób związanych z Azją Wschodnią na polu gospodarczym, artystycznym i akademickich, odniósł się także do stanowiska Chin ws. wojny. - Kto broniłby istnienia wolnego i stabilnego porządku międzynarodowego, gdybyśmy zamknęli oczy na imperialistyczną wojnę? Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten porządek i musimy go chronić, po prostu jasno określając nasze zasady - zaznaczył Macron, nawiązując według BFMTV przede wszystkim do działań władz w Pekinie.