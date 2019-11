Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński, najwięksi pechowcy spośród marszałków. To koniec luksusów, splendoru i władzy

Straci wszystko: luksusową rządową willę, limuzynę, wielki gabinet, prestiż i pieniądze. Podróże po świecie się skończą, jego ludzie stracą "stołki" w Kancelarii Senatu. Stanisław Karczewski jako marszałek był królem życia. Właśnie pożegnał się z przywilejami, których w polskim parlamencie nie miał nikt.

Posiedzenie Senatu, kilka tygodni temu. Z budynku parlamentu, w obstawie ochroniarzy wychodzi marszałek. Przed budynkiem czeka błyszczące, czarne BMW. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa otwiera Stanisławowi Karczewskiemu drzwi, ten wsiada z tyłu. Ruszy do programu w telewizji publicznej, gdzie będzie narzekał na dziennikarzy mediów komercyjnych, że ci opisują sprawę "rodzinnych lotów" byłego marszałka Marka Kuchcińskiego. A to przecież nic skandalicznego.

Karczewski jako marszałek izby wyższej cieszył się luksusowym życiem. Lubił je. Kto by nie lubił?

Wielkie pieniądze, rządowa willa, za którą państwo – czyli podatnicy – płaciło 6 tys. złotych miesięcznie. Międzynarodowe kontakty, przyjmowanie goście z całego świata. Piękny gabinet w budynku Senatu. Splendor, władza, prestiż. To wszystko skończyło się wczoraj.

Nowym marszałkiem Senatu został przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. To historia bez precedensu. Ale prof. Tomasz Grodzki już zapowiedział: – Nie będę mieszkał w rządowej willi, tam, gdzie rezydował marszałek Karczewski.

Były marszałek z ramienia PiS miał tam – przy ulicy Parkowej w Warszawie – do dyspozycji apartament, gabinet pracy, kuchnię, stylową łazienkę i salę konferencyjną z wyjściem na taras. Oprócz tego – podobnie jak premier – miał zagwarantowane sprzątanie mieszkania i obsługę kelnerską. Na wolnym rynku za wynajem 180-metrowego mieszkania o podobnym standardzie w tej okolicy trzeba zapłacić miesięcznie 15-20 tys. zł. Karczewski nie musiał się tym przejmować.

"Biuro Administracyjne Kancelarii Senatu rokrocznie zawiera umowy z Centrum Obsługi Administracji Rządowej na najem pomieszczeń w Zespole Rezydencjalnym 'Parkowa'. Obecna umowa obowiązuje do końca bieżącego roku" – informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe Kancelarii Senatu.

Karczewski, jak słyszymy, z możliwości wynajmu willi do końca roku nie skorzysta. Wynajmie mieszkanie w Warszawie.

Rozmówca z partii rządzącej: – Staszek miał łatwiej od Kuchcińskiego, bo jednak Senatem mało kto się interesował, a Sejm jest zawsze pod ostrzałem. Jako marszałek Senatu miał wygodne życie. Był sabarytą. Dziennikarze niespecjalnie się nim interesowali, a on na to nie narzekał. Przeciwnie.

Media "czepiały" się czasem byłego marszałka Senatu, że wydaje krocie, choćby na... jedzenie zamawiane przez jego Kancelarię. – Ale to było typowe tabloidowe czepialstwo – mówi kolega Karczewskiego z Senatu. – Choć Staszka zawsze takie publikacje denerwowały.

Albo tak: "Kocha luksus pod warunkiem, że to nie on płaci. Gdyby mieszkał na Podkarpaciu czy w Gdańsku, latałby rządowymi samolotami tak samo jak Kuchciński. Ale do Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie ma swój dom, nie latają". Takie teksty rozsierdzały spokojnego zwykle "Stanleya", jak nazywali Karczewskiego koledzy z PiS.