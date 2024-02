Środki z KPO nie wpłyną? Brak porozumienia z KE

Według nieoficjalnych doniesień, Komisja Europejska chciałaby iść na rękę polskiemu rządowi, obawia się jednak oskarżenia o stronniczość. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte do końca lutego, może to oznaczać opóźnienie w wypłacie środków, a rząd obiecał, że nastąpi to na przełomie marca i kwietnia.