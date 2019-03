Środa Popielcowa 2019: sprawdź, kiedy rozpoczyna się Wielki Post i czy 6 marca trzeba iść do kościoła

Środa Popielcowa 2019: zobacz, kiedy rozpoczyna się Wielki Post, czego nie można robić w tym okresie i czy w środę 6 marca trzeba iść do kościoła.

Środa Popielcowa 2019 – kiedy rozpoczyna się Wielki Post?

Środa Popielcowa, zwana również Popielcem, rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W kościele katolickim Wielki Post stanowi czas przygotowań do najważniejszego katolickiego święta, jakim jest Wielkanoc. Środa Popielcowa ostatecznie kończy karnawał, który przypada zaraz po wypadających 5 marca ostatkach. Podobnie jak cała Wielkanoc, Środa Popielcowa to święto ruchome, co oznacza, że w każdym roku przypada na inny dzień. W 2019 Popielec obchodzimy 6 marca, czyli prawie miesiąc później niż w zeszłym roku (14 lutego).