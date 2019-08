Sprawa Piotra Woźniaka-Staraka. Przedstawiciel rodziny potwierdza zasługi jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego

- Nie wolno odbierać zasług panu Krzysztofowi Jackowskiemu. Jego pomoc w sprawie była bardzo ważna - oświadczył rozmowie z WP przyjaciel rodziny Piotra Woźniaka-Staraka, który pracował przy poszukiwaniach. Potwierdza, że na prośbę rodziny jasnowidz zaangażował się w poszukiwania, przygotowując dwie mapy.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwania. Komu przypadnie sukces?

Trwa spór o to, kto w głośnej sprawie poszukiwań Piotra Woźniaka Staraka może przypisać sobie część chwały. Niedawno Onet podważał efekty udziału jasnowidza w poszukiwaniach. Podkreślono, że do odnalezienia ciała Piotra Woźniaka-Staraka najbardziej przyczynili się wspomniani przez nurka świadkowie. To żeglarze, biorący udział regatach. Nocą wracali do portu i widzieli łódź zaginionego.