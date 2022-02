Spotkanie Andrzeja Dudy z szefem NATO. Konferencja prasowa

Podkreślił, że świat nie może powrócić do okresu stref wpływów, "gdzie wielkie mocarstwa mówią innym, co mogą, a czego nie mogą robić". - Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że tu przyjechał. NATO może liczyć na Polskę, a Polska zawsze może liczyć na NATO - zapewnił Jens Stoltenberg.