Spór o Westerplatte. Ministerstwo kultury stawia ultimatum

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego jest gotowe, by podjąć rozmowy ws. przyszłości Muzeum Westerplatte z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Najpierw resort domaga się jednak cofnięcia decyzji o wyrzuceniu archeologów, którzy prowadzili na Westerplatte prace wykopaliskowe.

Resort podkreśla również, że dzięki pracom archeologów, które są prowadzone od 2016 roku, udało się pozyskać 50 tys. nowych artefaktów, z których część może trafić do ekspozycji muzealnej. Jednocześnie MKiDN zaznacza, że dotychczas przebadano zaledwie ok. 3 proc. półwyspu. - Badania te zostały brutalnie przerwane przez prezydent Gdańska, co jednoznacznie świadczy o braku dobrej woli w dążeniu do wspólnego upamiętnienia tego świętego miejsca - pisze ministerstwo kultury.