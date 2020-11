Spór o aborcję. "Wkurzenie" w PO po wywiadzie Grzegorza Schetyny

Medialna aktywność byłego lidera Platformy Obywatelskiej zirytowała dużą część polityków opozycji.

Podczas gdy w Warszawie trwają antyrządowe protesty kobiet w sprzeciwie wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Koalicja Obywatelska nie potrafi zaprezentować spójnego stanowiska ws. aborcji. Nasi rozmówcy z największej formacji opozycyjnej wskazują winnego.

Aborcja w Polsce. Kompromis twardogłowych

Poniedziałek. Rzadko występujący w mediach Grzegorz Schetyna postanawia zabrać głos w sprawie, która od kilku tygodni rozpala emocje w Polsce.

W Polsat News były lider PO wzywa do powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku: _-_ Nie chcę aborcji na życzenie. Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób wrócić do kompromisu aborcyjnego. W jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie - stwierdza.

- Nikt tego powrotu dziś nie chce, a "Schet" znów miesza w szeregach - zżyma się jeden z polityków młodej generacji w partii.

Inny polityk PO: - Kiedy zobaczyłem w newsletterze, że Grzegorz będzie w studiu, wiedziałem, że będzie "wesoło". Nie zawiodłem się.

Jeden z naszych rozmówców zbliżonych do obecnego kierownictwa PO (Schetyna został z niego wykluczony rok temu) twierdzi, że "jeśli ‘Schet’ wychodzi z nory, to zawsze z planem".

A planem - jak słyszymy - miało być wywołanie zamieszania wśród opozycji. Oraz - to jedna z tez - skłócenie Platformy z Lewicą.

- Schetyna nie chodzi na protesty, a my zasuwamy dzień i noc. Gdy staramy się dogadać z Lewicą i budować poparcie wśród kobiet i młodych, Grzegorz wyjeżdża z "kompromisem" twardogłowych prawicowców z lat 90. I próbuje stworzyć wrażenie, że to jest stanowisko Platformy. No nie, nie jest. Partia się zmieniła. A Schetyna gra przeciwko kierownictwu PO celowo - mówi jeden z działaczy Platformy.

Jedna z posłanek: - "Schet" miesza non stop.

Aborcja w Polsce. Nie ma powrotu do kompromisu

Czy zdanie Schetyny to zdanie całej PO? - pytam jednego z liderów frakcji "młodych", posła Michała Szczerbę, jednego z najaktywniejszych uczestników antyrządowych demonstracji.

- Funkcjonujemy w ramach koalicji - mówi Szczerba. - Każdy podmiot w KO ma różne wrażliwości: Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej ma inną, Zieloni i Nowoczesna inną, a konserwatywni posłowie PO - jeszcze inną. Wiemy jedno: powrotu do starego "kompromisu", który zniszczył zresztą Jarosław Kaczyński, już nie ma - deklaruje polityk.

I daje tym samym do zrozumienia, że głos Grzegorza Schetyny jest w Koalicji Obywatelskiej głosem odosobnionym.

- Grzegorz Schetyna jest dzisiaj szeregowym posłem - powiedział w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk. - A to władze partii będą decydowały, jakie będzie zdanie PO, Koalicji Obywatelskiej, w sprawach, o których mówimy. A mówimy jasno: jesteśmy za wolnym wyborem - dodaje polityk.

Co to oznacza konkretnie? - Mnie osobiście jest bliżej do liberalizacji przepisów aborcyjnych. Przede wszystkim jest to kwestia wolnego wyboru kobiet - podkreśla Tomczyk. Jego pogląd podziela większość klubu parlamentarnego.

Szef klubu KO wyraźnie zaznacza, że tzw. kompromis aborcyjny "został rozwalony przez PiS". - A tak zwanego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej nie uznajemy. Po prostu TK nie ma, wyroku też. Stoimy dziś po stronie prześladowanych ludzi. Oferujemy im pomoc, to jest nasze zadanie - dodaje rozmówca WP.

Strajk kobiet. Kto podkopuje opozycję

Gdy zestawimy wypowiedzi Grzegorza Schetyny i Cezarego Tomczyka - przedstawicieli dwóch różnych nurtów w partii - widać rozbieżność w klubie KO. Widzą to także sami politycy z klubu. - Będziemy musieli w końcu podjąć dyskusję i zaprezentować wspólne stanowisko. Pytanie, czy dziś jest ten moment - zastanawia się Michał Szczerba.

Schetyna wywołał irytację jeszcze jednym: stwierdzeniem, że Europejska Partia Ludowa - grupa w UE, w której znajduje się PO - nie poprze rezolucji autorstwa lewicy o prawach kobiet, również - a może przede wszystkim - do aborcji.

-_ Jeżeli ktoś mówi: albo aborcja na życzenie, albo nie ma rozmowy i jest "zdrada", jeżeli ktoś mówi wszystko albo nic, to znaczy nic. To znaczy, że nie rozumie polityki i nie wie, co to znaczy słowo kompromis _- mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News, odnosząc się do krytyki Roberta Biedronia pod adresem Platformy.

Lider Wiosny kilka dni wcześniej napisał: "PO i PSL jak zwykle chowają głowę w piasek w kwestiach światopoglądowych. To zdrada wobec Polek!”. A sam Schetyna został przez działaczy lewicy nazwany "dziadersem" .

- Nie szukamy wroga na opozycji. Czarek Tomczyk robi pierwszą konferencję z szefem klubu Lewicy ze wspólnym wnioskiem o odwołanie Kaczyńskiego. Staramy się odkręcić sprawę z rezolucją, którą popieramy. Wspieramy protesty kobiet, interweniujemy w sprawie poszkodowanych. A Schetyna wychodzi raz i znów skupia na sobie uwagę, robiąc to, co uwielbia. Podkopując działania nowego kierownictwa - stwierdza jeden z naszych rozmówców.