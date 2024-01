Politycy PiS poszli spod aresztu do baru? "Wypiliśmy herbatę i poszliśmy spać"

Czy posłowie PiS spod aresztu przenieśli się do sejmowego baru "Za kratą" i raczyli się alkoholem? Takie doniesienia dotarły z sejmowych kuluarów do dziennikarzy. Byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego zapytała o to dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz.