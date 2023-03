Spięcie na spotkaniu z Tuskiem. "Ręce mi mdleją" i pytanie o Putina

- Myli pan trochę fakty. Powstała publikacja w amerykańskiej edycji POLITICO, która powołało się na informacje m.in. od Radka Sikorskiego. Chodziło o sprawę na długo sprzed 2014 r. Putin mówił lekceważąco o Ukrainie (w obecności Tuska - red.). Tak było, ale to żadna rewelacja, bo napisał nawet esej, że powstanie Ukrainy "to nieszczęśliwy wypadek". (...) Jego radyklanie nieakceptowane poglądy są jasne. (...) Ludzie różnie interpretują to, co mówi Sikorski. Była więc publikacja, w której mówiono to, co ja powiedziałem, ale to po niej moi przeciwnicy zmienili delikatnie tonację i moje słowa tak, żeby zabrzmiało sensacyjnie. (...) Wiele kłamstw pojawiło się w przestrzeni publicznej, kłamią na mój temat, ale to nie powód, by w to wierzyć - odpowiedział Tusk.