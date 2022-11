"Spełniliśmy warunki". Andrzej Duda zabrał głos ws. KPO

- Po to, żeby KE mogła na twardo odnieść się i powiedzieć: naszym zdaniem tu i tu jest coś niedopełnione. Bo w tej chwili poruszamy się w sferze jednorazowych opinii czy wypowiedzi urzędników KE, czy jednego członka KE. Jeden mówi to, drugi mówi, co innego - oświadczył Müller.