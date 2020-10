Sosnowiec. Nowy park nabiera kształtów. Posadzono 240 drzew. Docelowo ma ich być ponad tysiąc.

Będzie miał on 1,4 hektara i znajdzie się tuż obok placu Papieskiego między ulicami Rydza-Śmigłego, Gwiezdną i boczną 11 Listopada. Pierwsze prace zaczęły się sierpniu. Geodeci wówczas wyznaczyli teren parku. W poniedziałek do Sosnowca dotarły pierwsze drzewa. W pierwszym etapie jest ich 240. Docelowo ma być ich ponad tysiąc. Wśród nasadzanych roślin najwięcej jest Jarzębu Mącznego i Klonu Pospolitego, czyli typowej dla parku roślinności. – Są to duże sadzonki, których obwody na wysokości jednego metra mają od 16 do 20 cm – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.