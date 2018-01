"Sory, memory". Zabawna rozpiska szpitala pomaga odnaleźć się w budynku

Przemieszczanie się po jednym z wrocławskich szpitali, to nie lada wyzwanie. Kompleks składa się z kilku budynków, w których gubią się w nim nie tylko pacjenci, ale również lekarze i pielęgniarki. Aby trochę ułatwić im sprawę, ktoś zawiesił w windzie zabawny, ale bardzo czytelny opis.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu działają 22 kliniki. Co prawda zarówno przed wejściem głównym jak i w holach są wywieszone informacje gdzie znajdują się poszczególne oddziały. To jednak nie pomaga pacjentom, którzy często długo błądzą po budynku.