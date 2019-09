Sopot. Michał Piękoś z Wiosny został zaatakowany za tęczową flagę

Polityk lewicowej koalicji został zaatakowany na dworcu podczas zbierania podpisów. Jak relacjonuje, został opluty, popchnięty i mu grożono. Agresywny mężczyzna zniszczył też jego telefon. "Hejt staje się chlebem powszednim" - skomentował Michał Piękoś.

Do sytuacji doszło na dworcu w Sopocie. Michał Piękoś zbierał podpisy z tęczową flagą. Nagle został zaatakowany przez jednego z przechodniów. Na materiale zarejestrowanym przez polityka Wiosny, który został zamieszczony w mediach społecznościowych widać, jak wyzywa go agresywny mężczyzna.

Twierdzi również, że jego telefon został roztrzaskany o posadzkę. "Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Hejt staje się chlebem powszednim. Z tego co wiem gościa szuka już policja. Może go rozpoznacie?" - zwrócił się do internautów śledzących jego profil. Piękoś jest kandydatem do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2019 z Gdańska. W czasie wyborów do PE 31-latek był szefem sztabu wyborczego "jedynki" Beaty Maciejewskiej.