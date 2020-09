Sopot. Ciężarówka anty-LGBT zatrzymana. Karnowski: będzie wniosek o ukaranie

Jacek Karnowski w piątek w mediach społecznościowych poinformował, że ciężarówka - należącą do Fundacji Pro – Prawo do Życia - nagłaśniająca w przestrzeni publicznej homofobiczne hasła została zatrzymana.

"W naszej opinii taki przejazd to nie jest zgromadzenie publiczne. Samochód emitujący przez głośniki hasła homofobiczne został zatrzymany przez policję i Straż Miejską w Sopocie" - napisał prezydent, dodając, że złożony zostanie wniosek o ukaranie osób prowadzących pojazd.

Prezydent Gdańska dodała jednocześnie, że przejazd furgonetki został zgłoszony w trybie uproszczonym do urzędu miasta jako organizacja zgromadzenia. "Chcę, żebyście wiedzieli, że zgłoszenie takiego przejazdu nie jest zgromadzeniem publicznym i mieliśmy w tym przypadku podstawę do odmówienia jego rejestracji, a o całej sytuacji powiadomiliśmy policję" - wskazała.

Dulkiewicz podkreśliła, że ani ona, ani administracja Gdańska nie dysponują żadnymi narzędziami do tego, aby zabronić komukolwiek poruszania się po mieście prywatnym samochodem. "Jedyne co możemy zrobić, to - tak jak każdy z nas - obywateli, kogo obrażają hasła propagowane przez właścicieli tego pojazdu - dzwonić na policję i zgłosić formalnie ten fakt" - spuentowała prezydent Gdańska.