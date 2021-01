Sondaż. Polacy oceniają polityków i księży

Senat pozytywnie ocenia 29 proc. badanych, a negatywnie - 48 proc, zdania w tej kwestii nie ma 23 proc. ankietowanych. Polaków zapytano także o działalność policji i o stosunek do Kościoła katolickiego. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez CBOS, notowania Kościoła nieco się poprawiły w ciągu ostatniego miesiąca.

Obecnie dobrze ocenia go niemal połowa Polaków - 46 proc. i jest to wzrost o 5 punktów proc. w stosunku do grudnia. 42 proc. (spadek o 5 punktów) badanych o instytucji Kościoła wypowiada się negatywnie.