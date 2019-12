Sondaż IBSP dla WP. Druga tura będzie pełna emocji

Nasz sondaż prezydencki w którym zbadaliśmy poparcie Dla tych kandydatów którzy już do wyborów się zgłosili i dla tych którzy się nie zgłosili ale są najbardziej prawdopodobnie i tak 1:00 to Sondażu gdyby wybory odbyły się dziś Andrzej Duda zdobywa 34 Poparcia Małgorzata kidawa-błońska 6% Szymon Hołownia Prawie 10% Jak tam 7 Pro Adrian zandberg również ponad 7% i Krzysztof Bosak Ponad pięć procent Sprawdziliśmy Jak wyglądałaby druga tura Andrzej Duda urzędujący prezydent w prawie czterdzieści osiem procent Pop art I Małgorzata kidawa-błońska prawie 4 7 Pro Nie wiem trudno powiedzieć to 5% badanych wskazuje na taką odpowiedź żaden kandydatem Nie przekracza 50 Plus Jeden Które są niezbędne żeby te wybory wygra Oj zostać pierwszym ubywa Rzeczpospolitej Polski Studio Łukasz Pawłowski Instytut Badań spraw publicznych Dobra firmy która Przeprowadziła dla wirtualna Ten Sondaż Porozmawiajmy o 1:00 to Widać po niej że będzie druga tura ale Widać Wszystkim to że Pozycja Tych pierwszych dwóch kandydatów którzy znajdą się drugiej turze jest dosyć bezpieczny Andrzej Duda dom Małgorzata kidawa-błońska Tak Bardzo dobry wynik jak na debiutanta to jest Szymon Hołownia To jest ciekawe bo 1/3 głosów Szymon Hołownia to są wyborcy koalicji Obywatelski a mimo to Małgorzata kidawa-błońska jest dosyć Zabiera poparcie od kogo zdobywa poparcie gdzie ona Coś bardzo ciekawego Okazuje się że wyborcy Szymona Są tak naprawdę we wszystkich Najmniej jest Wyborcza w prawej stoliwo Boss Tego lektora Andrzej Duda zdobywa 97 Pro Jakby Nie głosuję na żadnego Ale Szymon Hołownia zdobywa go Nie wśród koalicji Obywatelskiej 20% głosów wyborców PSL Nasz rumunach o Też przód wyborców To znaczy zbiera tak naprawdę głosy każdej z każdej z tych partii Jako taki ten nowy nie związał Czy jest Cena W którym Patrząc na te wyniki Małgorzata kidawa-błońska może się nie znaleźć w Oczywiście wszystko się może zdarzyć tak jak 5 5 lat temu nie spodziewali Takiego wyniku Andrzeja Tylko Start Szymona hołowni tak Ułatwia jej Ty też szansę do tego żeby znaleźć drugi dużo niż ci nie przeszkadzam i może odbieraj Dokładnie ale 1/3 głosów Szymona hołowni to są wyborcy koalicji ale 170 Pro 50% Poza Bardzo trudno będzie jakiemuś kandydatowi czy szumowin Czy kosiniakowe Witamy Przekrocz 18 20% do tego żeby znaleźć Jest to dla niej komfort Porozmawiajmy o drugiej turze bo tutaj widzę Że Andrzej Duda tego zwycięstwa w kieszeni nie ma 48% No to nie gwara Reelekcji rozdzielnice głosu jest zbudowany to jest wynik około 50 14 Czy to jest remis tak naprawdę Musimy pamiętać o błędzie Trzeba pamiętać też o tym że Poprzednik Balony Opposite do Ponad 900000 zł więcej niż PiS To już pokazuje Sytuacje gdyby na przykład wyborcy ropą Kupiliście wyłącznie taka Anty PiS Moto wybory Druga kwestia jest taka że Widzieliśmy to wyborach do senatu Że tam gdzie Było tylko dwóch kandydatów do senatu wybory do senatu są bardzo zbliżone do wyborów PE Mamy dwóch kandydatów wygrywa ten kto Który zdobywa To wyborczy opozycyjnej czy PSL Zachowywać się bardzo lojalnie stosu Wszystkich innych Głosowali przeciwko PiS Ani głosowanie tego kandy To pokazuje nam że Polskie spodziewam tak naprawdę północą Tak będzie wyglądać też Znaczy że dopóki był do ostatniej minuty ostatnie minuty i nikt nie może być pewny co się co się zdarzy