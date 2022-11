Sobolewski komentuje słowa Cimoszewicza. "Wszyscy znamy jego korzenie rodzinne"

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski skomentował wypowiedź europosła Włodzimierza Cimoszewicza ws. Ławrowa. - Wszyscy dobrze znamy korzenie rodzinne pana Cimoszewicza. Znając życie zgodziłby się on nawet na to, żeby to tanki rosyjskie przyjechały i wpuściłby je do Polski - powiedział.