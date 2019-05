Śniatycze. Ktoś zastrzelił bociana, policja prowadzi śledztwo

- W jednym z bocianich gniazd na terenie Śniatycz (woj. lubelskie) znajdował się martwy bocian ze śrutem w ciele - pisał "Tygodnik Zamojski". Martwe zwierzę zauważyła jedna z mieszkanek miejscowości.

Na miesjce przyjechał jeden z lokalnych oddziałów starży pożarnej. Ściągnął on martwe zwierzę na ziemię. Okazało się, że samica bociana była cała zakrwawiona. W jej ciele znaleziono takżę śrut. Drugi z bocianów, który opiekował się pisklętami żyje, ale jak relacjonujował "Tygodnik Zamojski", nie wiadomo czy wróci do gniazda.

Jak pisze "Fakt" ciało ptaka trafiło do weterynarzy, którzy mają wykonać sekcję zwłok. Jeśli potwierdzio on tezę o postrzale do akcji wkroczy policja. - Badamy sprawę. Czekamy na wyniki pracy weterynarzy. Osoba, która spowodowała śmierć bociana nie uniknie odpowiedzialności - mówiła Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik prasowa policji w Zamościu.