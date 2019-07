Smutny rekord w krakowskim schronisku. Jednego dnia oddano aż 41 zwierząt

Czterdzieści jeden zwierząt zostało oddanych tylko jednego dnia do schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To ofiary wakacyjnych wyjazdów ich opiekunów. Ze względu na przepełnienie i remont, przytulisko apeluje o adopcje psów i kotów.

Codziennie do schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafia kilka lub kilkanaście zwierząt. W lipcu padł niechlubny rekord - zostało oddanych aż 41 psów i kotów.

- Niestety, to ofiary wyjazdów wakacyjnych ich właścicieli - powiedział Wirtualnej Polsce Szymon Ziemka, kierownik schroniska w Krakowie.

Opiekunowie czworonogów potrafią też wymyślać różne historie, oddając zwierzę do przytuliska.

Przepełnione boksy

- Budujemy pawilon dla mniejszych psów, gdzie w cieple mogłyby mieszkać w ziemie. Do tej pory marzły w boksach. Pawilon dla nich będzie nowoczesny, zamykany i ogrzewany - opowiada nam Szymon Ziemka. Budowa ma potrwać trzy lata.

Dlatego krakowskie schronisko apeluje do mieszkańców Krakowa o adopcję psów lub kotów, aby innym porzuconym zwierzakom stworzyć lepsze warunki. Schronisko zaprasza codziennie od 10.00 do 14.00 oraz od 15.00 do 17.00.