Smutne zdarzenie we Wrocławiu. Przedstawiciele zoo uspokajają

W Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu doszło do smutnego zdarzenia - zmarły dwie pandy małe. Pierwszą z nich była samicą o imieniu Livi, która miała zaledwie nieco ponad rok. Przybyła do zoo w połowie 2023 roku, prosto z Niemiec. Drugim, starszym osobnikiem był Rufus, który dożył niemal dziewięciu lat.