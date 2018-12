Smog Warszawa - 4 grudnia

Smog nad Polską. W Warszawie stan powietrza jest umiarkowany. Najgorsza sytuacja jest w centrum stolicy. Lepiej to wygląda na obrzeżach i w miastach aglomeracji warszawskiej.

Smog Warszawa – smog w stolicy Polski

Lepsza sytuacja ze smogiem jest na przedmieściach Warszawy – tam stężenie smogu jest niższe niż w Śródmieściu. Na Ursynowie poziom PM10 sięga maksymalne 45 procent dopuszczalnej normy, zaś PM2,5 105 procent. Z kolei na Targówku stężenie smogu jest jeszcze niższe – poziom PM10 to maksymalnie 43 procent, a PM2,5 100 procent.

Smog Warszawa – smog w miastach aglomeracji warszawskiej

W miastach aglomeracji warszawskiej sytuacja ze smogiem jest podobna do tej na obrzeżach stolicy. W Piastowie, Konstancinie-Jeziornej poziom PM10 waha się od 35 do 45 procent, a PM2,5 od 100 do 115 procent dopuszczalnej normy. Parametry te dają średnią jakość powietrza.