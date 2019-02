Smog Kraków – 5 lutego 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków – 5 lutego 2019. Dobra jakość powietrza w Krakowie i okolicach. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków – skutki zanieczyszczenia powietrza?

Skutki działania smogu na organizm człowieka to działania zarówno krótko jak i długofalowe. Nie ulega wątpliwości, że jest on najgroźniejszy dla kobiet w ciąży, ludzi pierwotnie chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego oraz dzieci. Smog przyczynia się do wzrostu zapadalności na zapalenia płuc oraz oskrzeli, przedłuża czas zdrowienia, zaostrza alergię i astmę. Wiadomo, że cząsteczki pyłu PM2,5 są nie tylko szkodliwe dla układu oddechowego lecz również powodują wzrost ryzyka nagłych zgonów z powodu chorób układu krążenia. Szczególnie narażone są osoby aktywne fizycznie, gdy podczas treningów na powietrzu oddychają głębiej, a co za tym idzie wdychany pył jego pochłaniany szybciej. Chcąc zabezpieczać się przed smogiem należy postępować zgodnie z instrukcjami władz miasta, których obowiązkiem jest poinformować mieszkańców o zagrożeniu. W przypadku występowania smogu zaleca się noszenie odpowiednich maseczek antysmogowych oraz nie uprawianie sportu na zewnątrz i rezygnację ze spacerów z osobami starszymi oraz dziećmi.