Smog Kraków – 4 lutego 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków - 4 lutego 2019

Smog Kraków – czym jest smog?

Pod pojęciem smogu rozumiemy nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz zjawisk naturalnych (bezwietrznej pogody i znacznego zamglenia). Smog możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy stanowi skutek koncentracji w powietrzu tlenków siarki, które w wyniku spalania paliw kopalnianych o dużej zawartości siarki, dostają się do atmosfery. Tego typu smog określa się mianem smogu londyńskiego. Przyczyną kolejnego rodzaju smogu jest wydzielanie przez różnego rodzaju pojazdy tlenków azotu oraz węglowodoru. Ten smog nazywamy jest Los Angeles. W smogowych prognozach zwykle spotykamy się ze skrótami PM2,5 oraz PM10. PM to pył zawieszony, czyli mieszaninę cząstek, która wisi w powietrzu. Cyfry i liczby określają wielkość drobinek pyłu. 2,5 to bardzo małe cząsteczki o średnicy zaledwie 2,5 mikrometra, które dzięki tak małym rozmiarom mogą wdzierać się do płuc, krwi oraz dróg oddechowych. 10 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Wnikają do płuc i dróg oddechowych, a im mniejsza średnica cząstek, tym większa szkodliwość pyłu, gdy trujące substancje mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do organizmu.