Smog Kraków – 24 stycznia 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków – 23 stycznia 2019. Dobra jakość powietrza w Krakowie i okolicach. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków – 24 stycznia 2019

Dziś, we czwartek 24 stycznia mieszkańcy Krakowa i okolic mogą bez obaw odetchnąć lepszej jakości powietrzem. Smog nie występuje w większości małopolskich miejscowości. W Krakowie, na osiedlach Piastów, Swoszowice, Wadów stężenie pyłu PM10 utrzymuje się kolejno na poziomach 27 µg/m3 , 29 µg/m3, 19 µg/m3 (pomiary wykonano o godz. 6:00). Na ulicy Złoty Róg pył zawieszony PM10 utrzymywał się na poziomie 24 µg/m3, a na ulicy Dietla 33 µg/m3. Nie jest źle również w Zakopanem i Tarnowie , gdzie stężenie wynosi 38 µg/m3 i 31 µg/m3. Przypominamy normy dla drobnych pyłów PM10 ustalone są na poziomach: dopuszczalnym (50 µg/m3), informowania (200 µg/m3) oraz alarmowym (300 µg/m3). Poziom dopuszczalny jest dla nas informacją, iż jakość powietrza nie jest najlepsza, ale nie wywoła ciężkich skutków dla naszego zdrowia.

Smog – jak powstaje?

Smog powstaje w skutek zmieszania się powietrza ze spalinami i zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zanieczyszczenia człowieka. Do tego proces przyczyniają się fabryki, rosnąca liczba samochodów, palenie węglem i paliwami stałymi w piecach. Wpływ na występowanie smogu ma także pogoda, klimat i ogólne uwarunkowania terenu. Dużo trudniej pozbyć się zanieczyszczenia, gdy panuje bezwietrzna pogoda, a dane miasto leży w kotlinie. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu ze względu na miejsce oraz warunki jego tworzenia. Smog typu Los Angeles powstaje w letnich miesiącach i można go spotkać głównie w strefach subtropikalnych, a smog londyński jest bardziej charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej i powstaje zazwyczaj w przedziale czasowym od listopada do stycznia (a niekiedy i marca). Dwa rodzaje smogu odróżnia od siebie skład. Smog londyński tworzy mieszanka różnych pyłów, wzbogacona o tlenki siarki, węgla azotu i sadzę, a w składzie smogu typu Los Angeles znajdują się głównie gazy, w tym tlenki węgla, azotu oraz węglowodory.