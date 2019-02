Smog Kraków – 22 lutego 2019, piątek. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w województwie małopolskim

Smog Kraków – 22 lutego 2019. Bardzo dobra jakość powietrza w Krakowie i okolicach. Sprawdź dokładne pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków – 22 lutego 2019

Smog Kraków – pył zawieszony PM10 i PM2,5

Pył zawieszony stanowi mieszaninę cząsteczek stałych oraz kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Zawierają one różne składniki, takie jak: siarka, metale ciężkie, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), dioksyny i alergeny (np. pyłki roślin i grzybów). Pył PM10 składa się z cząsteczek o średnicy mniejszej niż 10 µm, a pył drobny PM2,5 z cząsteczek, których średnica jest mniejsza niż 2,5 µm2-5. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych na niego jest ściśle związana ze składem i wielkością chemicznych ziaren. Drobny pył o średnicy poniżej 2,5 µm dociera do pęcherzyków płucnych, a nawet naczyń krwionośnych, skąd przedostaje się do krwiobiegu. Jest bardzo szkodliwy zarówno dla układu krążenia, jak i oddechowego. Pył o większych ziarnach może spowodować stany zapalne błony śluzowej, spojówek. W szczególności zagraża osobom cierpiącym na choroby serca oraz płuc, ludziom starszym i dzieciom.