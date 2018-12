Smog Kraków 20 grudnia: fatalna jakość powietrza w Krakowie. Obowiązuje darmowa komunikacja

Smog Kraków 20 grudnia: Z powodu bardzo złej jakości powietrza w Krakowie obowiązuje darmowa komunikacja miejska.

Fatalny stan powietrza w Krakowie. Poziom pyłów P10 utrzymuje się na poziomie 193 procent, a PM.2.5. na poziomie 212 procent. W związku ze smogiem, na terenie miasta wprowadzono darmową komunikację miejską na okres jednej doby. Za darmo mogą jeździć pasażerowie tramwajów oraz autobusów. Urząd miasta podjął taką decyzję na podstawie prognozy jakości powietrza opracowanej przez IMGW. W czasie smogu bezpłatna komunikacja w Krakowie oraz w 15 sąsiednich gminach, według szacunku urzędników, kosztuje miasto ok 90 tys. zł za każdy dzień.

Darmowe przejazdy zostały wprowadzone także w pociągach na obszarze aglomeracji krakowskiej. Wiadomo, że warunkiem uprawniającym do skorzystania z bezpłatnych przejazdów pociągami w godzinach od 00:00 do 23:59 20 grudnia 2018 roku jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Nieodpłatne podróże realizowane są w relacjach obsługiwanych zarówno przez Przewozy Regionalne (POLREGIO), jak i Koleje Małopolskie na trasach ze stacjami: Kraków Olszanica, Wieliczka Rynek Kopalnia, Podłęże, Zastów, Zabierzów oraz Skawina.