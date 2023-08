Śmiertelny wypadek pod Zduńską Wolą. Dwie osoby nie żyją, siedem rannych

Renault podróżowało sześciu rosłych mężczyzn w wieku od 31 do 41 lat. Kierowca i siedzący obok niego 32-letni pasażer zginęli na miejscu. Pozostali trafili do szpitala. Micrą kierował 19-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego, razem z nim jechali dwaj młodsi koledzy w wieku 17 i 18 lat. Cała trójka została przetransportowana do łódzkich klinik.