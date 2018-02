Śmiertelne pobicie w Krakowie. Aresztowano dwie osoby

Sąd wobec podejrzanych osób zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące. Mężczyznom zarzuca się udział w zabójstwie 19-latka. Do śmiertelnego pobicia doszło pod koniec stycznia na krakowskim Prokocimiu.

Do zatrzymania na polecenie prokuratury doszło w poniedziałek nad ranem. Policjanci weszli jednocześnie do kilku mieszkań. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat. Jak poinformowała prokuratura, zebrane dowody pozwoliły na postawienie zarzutów kilku z zatrzymanych.