Śmierć Pawła Adamowicza. Prokuratura chce przesłuchać około stu świadków

Gdańska prokuratura chce przesłuchać 80 współwięźniów Stefana W., podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza. To może przedłużyć śledztwo ws. śmierci prezydenta Gdańska nawet o kilka lat.

Jeden ze śledczych powiedział portalowi, że "zadaniem prokuratury jest niezakończenie śledztwa przed wyborami prezydenckimi w maju 2020 r." Jak dowiedziała się Wirtualna Polska na początku stycznia, śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do połowy kwietnia.

- Nikt nie chce szukać odpowiedzi na pytanie, skąd u Stefana W. nienawiść do Platformy. Niepoczytalność to umorzenie śledztwa, wtedy nie ma procesu i zeznań Stefana przed sądem - powiedział śledczy, który chce pozostać anonimowy.

Według ustaleń portalu, wszyscy koledzy z celi podejrzanego mówią, że miał poczucie krzywdy za wysoki wyrok, "chciał wyrównać rachunki", zapowiadał, że "będzie o nim głośno". Zdaniem śledczego, kolejni świadkowie nic nie wniosą do sprawy, a rok po śmierci prezydenta Gdańska trudno będzie ustalić, co więźniowie faktycznie wiedzą od tego, co usłyszeli z telewizji.