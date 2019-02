Śmierć Pawła Adamowicza. Grzegorz Braun wezwał Aleksandrę Dulkiewicz do audytu

Kandydat na prezydenta miasta wezwał obecną komisarz miasta do wszczęcia kontroli czynności urzędowych. Chce wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które doprowadziły do tragicznych wydarzeń podczas finału WOŚP, który miał miejsce 13 stycznia.

- Chciałbym wysnuć pytanie o audyt czynności urzędowych, a być może zaniechań, przeoczeń, które doprowadziły pośrednio lub bezpośrednio, to kwestia do wyjaśnienia, do tragedii 13 stycznia 2019 r. Gdańszczanie ciągle nie wiedzą, kto właściwie w urzędzie miejskim zaakceptował taką "na oko" bezprawną formułę wydarzenia, która polegała na tzw. wyłączeniu pasa ruchu, nie zaś organizacji imprezy masowej - mówił podczas konferencji Grzegorz Braun.