Śmierć na peronie WKD w Warszawie. Pociąg potrącił człowieka

Przy stacji Warszawa Zachodnia WKD pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Na miejscu pracowała policja i prokurator. Ruch na linii jest stopniowo przywracany.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14:20. Pociąg jadący z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Śródmieście potrącił człowieka, który znajdował się w niedozwolonym miejscu.

Obecnie przywrócono normalny na linii WKD. Do ok. godz. 19:30 niektóre pociągi mogą mieć opóźnienia do ok. 10 minut - podała w komunikacie WKD.