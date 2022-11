Śmierć na granicy. Ciało po stronie białoruskiej

Do zdarzenia doszło na odcinku w pobliżu Białowieży. Strona białoruska podała w komunikacie, że ciało "znajdowało się w pobliżu bramy przeznaczonej do migracji zwierząt". "Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą, która ustala okoliczności zdarzenia" - dodano w komunikacie. Białorusini dołączyli do komunikatu nagranie, na którym widać zwłoki mężczyzny.