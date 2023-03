Śmierć 12-latki w Niemczech. Są doniesienia o sprawcach

Niemiecka gazeta "Bild" dociera jednak do niepokojących informacji. Według dziennika pojawia się coraz więcej dowodów na to, że sprawcami tej zbrodni są dwie nastoletnie dziewczyny w wieku 12 i 13 lat. Z kolei stacja telewizyjna RTL podała, że ​​w zabójstwie dziewczynki ma być zamieszanych dwoje dzieci w wieku około 12 lat. W miejscu odnalezienia zwłok Luise odnaleziono przedmiot, który należy do jednej z podejrzanych. Jak twierdzą niemieckie media, w pobliżu odnaleziono także nóż.