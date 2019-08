Słynna ankieta Pawła Kukiza. Polityk wydał oświadczenie

Paweł Kukiz w końcu się zdecydował. Do wyborów parlamentarnych idzie z PSL. Internauci mają pretensje, że polityk najpierw pytał ich o zdanie w sprawie koalicji, a potem i tak zrobił swoje. Lider Kukiz'15 wydał "oświadczenie w sprawie ankiety".

Sam pomysł ankiety był krytykowany. - Trwają negocjacje, targi koalicyjne, a tymczasem on pyta swoich sympatyków na Facebooku, z kim powinien pójść do wyborów, bo sam nie może się zdecydować. To jest kompletnie niepoważne i pokazuje, że Paweł Kukiz jest kompletnie pogubiony. Tak się nie robi polityki - mówiła w programie WP #Newsroom Kamila Baranowska z "Do Rzeczy".