Słowacy nie chcą tego jeść. Trzeba było zmienić nazwę

"To symboliczne przesłanie, że jesteśmy po stronie pokoju i wolności. Stoimy za Ukrainą i chcemy wyrazić nasze wsparcie i solidarność narodowi ukraińskiemu. Dlatego, zanim trwale zmienimy nazwę naszych produktów, postanowiliśmy oznaczyć istniejące produkty etykietą ‚Pomagać Ukrainie’, a dochód ze sprzedaży trafi na pomoc naszym sąsiadom we współpracy z organizacją Ludzie Zagrożeni. Wierzymy, że dzięki temu symbolicznemu krokowi i wsparciu finansowemu organizacji uda nam się złagodzić wpływ na niewinnych ludzi, którzy są zmuszeni do opuszczenia swoich domów" – powiedział Richard Duda, prezes Tauris Group, do której należy produkcja RYBA Koszyce.