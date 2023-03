Słowacja usłyszała ofertę. Miliony za MIG-29

Rozmowy na temat możliwości przekazania Ukrainie należących do Słowacji MIG-29 nabierają tempa i wiele wskazuje na to, że uda się zamknąć ten temat. Jak poinformował "Nový Čas", we wtorek wieczorem członkowie Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Słowackiej Rady Narodowej na specjalnym posiedzeniu rozmawiali na temat oferty związanej z przekazaniem odrzutowców.