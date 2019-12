SLD i Wiosna decydują o połączeniu partii. "Zjednoczona lewica wygrywa"

SLD i Wiosna na konwencjach zdecydują, czy połączą swoje ugrupowania. - Lewica udowodniła, że zjednoczona wygrywa, podzielona przegrywa – mówił przed wejściem na spotkanie Robert Biedroń.

W sobotę trwają konwencje SLD i Wiosny, na których mają zapaść decyzje w sprawie połączenia obu ugrupowań w jeden projekt polityczny. Na sobotę zaplanowana jest także konferencja SLD. - Dzisiaj podejmujemy ważne decyzje, kolejne decyzje, które sprawią, że Lewica będzie nie tylko jeszcze silniejsza, ale w końcu też zacznie walczyć o władzę, o to, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Dobrze nam się współpracuje, połączyliśmy trzy pokolenia i te trzy pokolenia Lewicy będziemy nadal łączyli. To nie jest koniec, to jest wszystkiego początek – mówił Robert Biedroń.