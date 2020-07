Sławomir Nowak i jego sprawa w centrum awantury w studiu TVP

- Ustalcie może państwo między sobą w Platformie Obywatelskiej linię obrony Sławomira Nowaka, bo jeszcze dzień czy dwa dni temu pani poseł Barbara Nowacka twierdziła, że to są reperkusje za zaangażowanie w kampanię Rafała Trzaskowskiego i że może się to wiązać z wynikiem. Jeżeliby iść tą drogą, to jest to chyba zemsta za to, że Rafał Trzaskowski przegrał. Komu zależy na ukaraniu winnych? Chyba kierownictwu PO. Jak mamy iść w absurdy, to proszę bardzo, na całego - ripostował Radosław Fogiel. Przypomniał on też, że Nowak określany był jako "złote dziecko PO".