Śląskie. Zatrzymani za wyłudzenie podatku VAT

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach i Małopolski Wydział Terenowy Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów w Krakowie zakończyli prowadzone postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2014-2015 i zajmującej się wyłudzaniem nienależnych zwrotów podatku VAT z urzędów skarbowych na terenie m.in. województwa małopolskiego i śląskiego. Oskarżono i zatrzymano kilkunastu podejrzanych. Teraz dołączyło do nich trzech kolejnych. Spraw mieli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarb Państwa w kwocie co najmniej 1 mln zł. oraz usiłowali wyłudzić kwotę ponad 1 mln 300 tys. zł.