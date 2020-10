Śląskie. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 81-latka

Siemianowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie, który na ulicy podchodził do napotkanych osób i prosił o pomoc. Okazało się, że miał on ranę szyi i mocno krwawił. Przechodnie próbowali zatamować krwotok jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. W pewnym momencie z powodu utraty krwi mężczyzna stracił przytomność i został przewieziony do szpitala.

Mundurowi po śladach krwi dotarli do mieszkania, w którym doszło do przestępstwa. Na miejscu zastali pijanego 81-letniego właściciela. Mieszkanie zostało przeszukane. - Podczas oględzin znaleziono zakrwawiony nóż oraz wiele innych śladów. Policjanci wstępnie ustalili przebieg zdarzenia i zatrzymali nietrzeźwego 81-latka. Trafił on do aresztu – informuje policja.