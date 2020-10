Śląskie. Wpadł diler narkotyków. Wartość przejętego towaru to kilka milionów złotych

Na trop 26-latka natrafili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową katowickiej komendy wojewódzkiej oraz kryminalni z Chorzowa. Obserwowali go od dłuższego czasu, bo podejrzewali, że może handlować narkotykami na dużą skalę. Mężczyzna był bowiem im doskonale znany. Wcześniej był notowany za rozprowadzanie dopalaczy.

- Ważne było przede wszystkim to, aby wkroczyli do zatrzymania we właściwym momencie, gdy najbardziej prawdopodobne będzie odnalezienie u niego narkotyków. Gdy w końcu weszli do znajdującego się na terenie Katowic mieszkania, gdzie zatrzymali kompletnie zaskoczonego widokiem policjantów mężczyznę, odnaleźli i zabezpieczyli duże ilości narkotyków: ok. 58 kg marihuany, prawie 4 kg amfetaminy, 9 litrów płynnej amfetaminy, blisko kilogram kryształów ecstasy, a także kokainę i ampułki ze sterydami anabolicznymi – informuje policja.