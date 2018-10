Śląskie wie, jak pomagać

Unia Europejska poza wspieraniem biznesu i przedsiębiorców dba również o potrzeby mieszkańców województwa śląskiego, podnosząc jakość usług społecznych. Celem projektów dofinansowanych w ramach Podziałania 9.2.4 ma być wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Pomysł na projekt?

Najważniejsze jest, by rozwijać usługi świadczone w środowisku, w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby. Można zaplanować m.in. działania dla seniorów, które pozwolą im jak najdłużej funkcjonować samodzielnie i odciążą rodzinę w sprawowaniu opieki. Sprawdzą się tu kluby seniora czy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej. W przypadku wsparcia rodzin będą to działania, które zapobiegają rozdzieleniu dziecka z rodziną – m.in. pomoc asystenta rodziny, psychologa czy pedagoga. Na dofinansowanie mogą też liczyć projekty, dzięki którym dzieci zamiast do domów dziecka, trafią do rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Z kolei pomysłem na wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest uruchomienie usług asystenckich.