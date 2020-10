Śląskie. Ukradł rower nastolatce i z kolegą pobili jej ojca

Do zdarzenia doszło przy ul. Chopina w Porębie. Sprzed sklepu ktoś ukradł rower. Poszkodowana 12 lata o jego zniknięciu powiadomiła rodziców, którzy natychmiast przybyli na miejsce. Wtedy w oddali zauważyli mężczyznę, który jechał na rowerze ich córki. Ruszyli w pogoń. Gdy sprawca zobaczył, że go gonią, porzucił łup i wbiegł do jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Pobiegł za nim ojciec dziewczynki. Okazało się, że w budynku mieszka kolega złodzieja, który ruszył mu z odsieczą. We dwójkę zaatakowali mężczyznę. Bili 41-latka po całym ciele. Zabrali mu przy okazji telefon komórkowy i dowód osobisty.